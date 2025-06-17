Василий Бровко приглашен в совет директоров NtechLab

Директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко получил приглашение вернуться в состав совета директоров компании NtechLab — технологического партнера госкорпорации. Решение о включении должно быть утверждено членами совета на ближайшем собрании. В компании «Ъ» уточнили, что господин Бровко будет «совмещать должности директора по особым поручениям "Ростеха" и совет директоров NtechLab».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Бровко

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Василий Бровко

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ранее директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» состоял в совете директоров NtechLab, но покинул позицию в 2022 году из-за попадания в список персональных санкций для исключения возможного негативного влияния на компанию.

Однако в 2023 году деятельность компании была переориентирована в большей степени на отечественный рынок. Весной 2025 года материнская компания стала полностью российской, сменив название на МКАО НТХ. Теперь она зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области.

Компания работает с крупными государственными и коммерческими проектами, а также поставляет компактные «коробочные» решения для малого и среднего бизнеса.

NtechLab — российская компания, специализирующаяся на разработке и внедрении решений в области видеоаналитики на основе искусственного интеллекта, особенно в области распознавания лиц и силуэтов.