Застройщик оспаривает рекордную неустойку в 194 млн руб. за дефекты квартиры

Гражданка Ксения Мгарь взыскала с застройщика ООО «АРСП Фрунзенского района» (группа ФСК) 194 млн руб. неустойки за дефекты в купленной за 30,2 млн руб. квартире. Сумма продолжает расти, так как ремонт не выполнен.

Конфликт начался в 2023 году, когда покупательница обнаружила некачественную отделку. Суд обязал застройщика устранить недостатки и платить 1% от стоимости квартиры за каждый день просрочки. К июню 2025 года пеня превысила цену жилья в шесть раз.

Застройщик обвиняет истицу в «потребительском экстремизме», утверждая, что она не пускает рабочих. Однако суды отклоняют его жалобы, ссылаясь на отсутствие доказательств. Юристы считают, что шансов на отмену решения мало, но сумму могут снизить, если подтвердится факт недопуска ремонтников.

Эксперты отмечают, что столь крупные неустойки редки: при ДДУ штрафы были бы ниже, но договор купли-продажи позволяет начислять пени без ограничений.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Инвестиции высокой дефективности».