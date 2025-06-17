В Черноземье 18 июня будет облачно и дождливо, от +11°С до +22°С

В среду, 18 июня в регионах Черноземья будет облачно, прогнозируются дожди. Температура — от +11°С в темное время суток до +22°С днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде временами будет небольшой дождь. Ночью — облачно, температура составит +14°C. Днем — облачно с прояснениями, +22°C.

В Воронеже — облачно, дождь. Ночью — +16°C. Днем — +21°C.

В Курске — временами небольшой дождь. Ночью — облачно с прояснениями, +13°C. Днем — облачно, +20°C.

В Липецке ожидается облачная и дождливая погода. Ночью — +14°C. Днем — +19°C.

В Орле ночью — облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, +12°C. Днем — облачно, небольшой дождь, +21°C.

В Тамбове — без осадков. В темное время суток будет облачно с прояснениями, +11°C. Днем — облачно, +22°C.

Юрий Голубь