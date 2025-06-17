В Ростове на развитие дорожного хозяйства и ЖКХ направят более одного миллиарда рублей

На развитие социальной сферы, дорожного хозяйства и ЖКХ в Ростове-на-Дону направят более 1,5 млрд руб. Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что на социальную сферу выделили 539,5 млн руб. Большую часть этих средств потратят на приобретение детского сада в микрорайоне «Суворовский», завершение строительства школы (мкр «Суворовский»), оснащение детского сада на улице Берберовской и школы на улице Левобережной.

На развитие дорожного хозяйства направят 182,1 млн руб. Средства предназначены для содержания, ремонта и охраны объектов транспортной инфраструктуры города, а также для ремонта объектов уличного освещения.

Сфера ЖКХ получит наибольшее финансирование — 825,7 млн руб. Основную часть этих средств направят на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Также предусмотрены средства на обустройство детских игровых комплексов, софинансирование расходов по усилению несущих конструкций многоквартирных домов, капитальный ремонт жилищного фонда и инструментальное обследование многоквартирных домов.

Мария Хоперская