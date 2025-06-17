Пакистан эвакуирует часть консульского персонала из Ирана

МИД Пакистана объявил об эвакуации из Ирана семей дипломатов и части второстепенного консульского персонала. Диппредставительства Пакистана в Иране продолжат работу.

«Министерство иностранных дел вывозит из Ирана семьи дипломатов и сотрудников, а также часть второстепенного персонала. При этом посольство Пакистана в Тегеране и наши консульства продолжат свою работу»,— говорится в сообщинии МИД Пакистана (цитата по Radio Pakistan).

13 июня Израиль объявил о проведении операции «Нация как лев», целью которой стало уничтожение ядерной программы Ирана. В течение нескольких дней армии стран наносили массированные ракетные атаки. Пакистан на фоне эскалации ирано-израильского конфликта на неопределенный срок закрыл границу с Ираном.

Подробнее — в материале «Ъ» «Диверсия огромного масштаба».

Петр Бузлаев