В Азове местного жителя задержали за нападение на полицейского

В Азове под домашний арест заключили 18-летнего местного жителя. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти ч. 2 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, фигурант управлял автомобилем с подложным госномером. Регистрация транспортного средства прекращена. В апреле сотрудники полиции остановили подозреваемого. Однако он попытался скрыться и наехал на одного из сотрудников. В результате полицейский получил травмы.

По ходатайству следователя подозреваемого заключили под стражу. Свою вину в совершении преступления он признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Мария Хоперская