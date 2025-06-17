Участников ПМЭФ заверили в защищенности «Экспофорума» от беспилотников

Безопасность на площадке КВЦ «Экспофорум» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет обеспечиваться за счет новейшей системы защиты воздушного пространства от беспилотников. Об этом ТАСС сообщил Сергей Шандобыло, директор по развитию компании 3mx, которая ранее разрабатывала детекторы дронов «Булат».

«Сегодня безопасность должна быть не реакцией, а упреждением. Мы предлагаем решение, которое уже апробировано и работает в реальных условиях»,— сообщил господин Шандобыло.

Директор по развитию компании отметил, что данная система позволяет «не просто наблюдать, а действовать». Представители 3mx готовы показать, как действует разработка, научить ей пользоваться, а также устроить тест-драйв на любых объектах, добавил Сергей Шандобыло.

«18-21 июня 2025 года будет обеспечена защита всего конгрессно-выставочного центра "Экспофорум"»,— заявил господин Шандобыло.

Он также сообщил, что система будет продемонстрирована участникам форума в зоне «Территория инноваций».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что участие в ПМЭФ-2025 подтвердили 20 тысяч человек из 140 стран. На пленарном заседании форума традиционно выступит президент России Владимир Путин.

Дарья Астанина