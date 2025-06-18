Самые дорогие квартиры в аренду нашли в Западном округе Краснодара

В Западном округе Краснодара зафиксировали наиболее высокую медианную ставку долгосрочной аренды — 37,8 тыс. руб. Минимальная цена отмечена в Прикубанском округе — 20,5 тыс. руб., сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе сервиса «Яндекс Аренда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно данным платформы, медианная ставка аренды в городе по всем типам квартир в мае составила 28 тыс. руб. Больше всего предложений — в Карасунском округе (45%), далее следуют Западный (28%) и Центральный (22%). Доля Прикубанского округа в структуре предложения — 4%.

Как уточнил руководитель «Яндекс Аренды» Роман Жуков, в мае во всех округах города отмечено снижение ставок. В Карасунском округе аренда подешевела на 6,4% (до 27,8 тыс. руб.), в Прикубанском — на 4,8%, в Центральном — на 4,7%, в Западном — на 2,6%.

«Снижение стоимости в течение месяца связано с длинными выходными и началом сезона отпусков. В этот период активность на рынке остается не слишком высокой. Некоторые собственники — особенно высокобюджетного жилья — в этот период могут временно снимать объявления о сдаче и возвращаться к поиску жильцов уже ближе к концу лета. Кроме этого, часть арендодателей, сдающих жилье в массовом сегменте, чтобы быстрее найти арендатора, могут немного снижать цену, желая решить вопрос с заселением как можно быстрее»,— пояснил глава сервиса.

В Западном округе на фоне высокого качества жилых проектов цена аренды трехкомнатной квартиры может достигать 170 тыс. руб., в Центральном — до 180 тыс. руб. При этом однокомнатные квартиры в этих районах сдаются от 20–22 тыс. руб.

Нурий Бзасежев