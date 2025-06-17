Яндекс Go предупредил петербуржцев о повышенном спросе на такси в дни ПМЭФ

Спрос на такси в Петербурге в дни Международного экономического форума (ПМЭФ) вырастет в среднем на 5-8%, сообщает пресс-служба компании Яндекс Go. В некоторых тарифах в часы пик он может увеличиться и в полтора раза по сравнению с неделей до начала мероприятия.

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По словам аналитиков корпорации, спрос на такси будет зависеть как от тарифа, так и от времени и места заказа. В Яндекс Go пообещали, что в тарифах «Эконом» и «Комфорт» изменения будут не так заметны.

В тарифе «Комфорт+» в дни открытия и закрытия форума спрос может повыситься на 15-20%, в тарифах линейки Ultima — на 20-30%, на корпоративное такси в Яндекс Go для бизнеса — на 60%.

Повышенный спрос, как принято, вызовет временное повышение стоимости поездок. В корпорации подчеркивают, что мера поможет уехать тем, кому это нужно сделать срочно. Время ожидания машины в случае недостатка свободных водителей может увеличиться на 1-2 минуты.

Из «Экспофорума», где проходит ПМЭФ, в часы пикового спроса совершается несколько сотен поездок в час. Повышенный спрос в выставочном комплексе ожидается всю вторую половину дня со среды по субботу.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Пулково предупредили о возможных пробках на пути к аэропорту из-за ПМЭФ, который пройдет в мегаполисе с 18 по 21 июня.

Андрей Маркелов