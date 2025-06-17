В Ярославле директор департамента образования покидает пост

Директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова покидает должность в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщили в мэрии.

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Госпожа Иванова работает в сфере образования почти 40 лет. В 2004 году стала начальником отдела образования территориальной администрации Красноперекопского района, спустя пять лет — заместителем директора департамента образования. Елена Иванова работала в статусе главы департамента с 2016 года.

«От лица мэрии и всех коллег выражаем Елене Анатольевне слова благодарности за высокий профессионализм, самоотдачу и преданность своему делу. Педагоги и сотрудники департамента знают, сколько труда и сил вы вложили в сферу образования города»,— говорится в сообщении мэрии.

Алла Чижова