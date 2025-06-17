Белоусов обсудил с министром обороны Турции конфликт Израиля и Ирана

Министр обороны России Андрей Белоусов провел телефонный разговор с главой национальной обороны Турции Яшаром Гюлером. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства Турции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Министры обсудили военный конфликт между Израилем и Ираном. Также они высказали мнения по двусторонним и региональным вопросам обороны и безопасности. Других деталей разговора пресс-служба не привела. В Минобороны РФ не сообщали о телефонном разговоре.

Сегодня, 17 мая, Иран анонсировал новые удары по Израилю с использованием «современного оружия». Новая атака, пообещали в Корпусе стражей исламской революции, будет «более мощной и разрушительной, чем предыдущие».

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «По Тегерану — как по Бейруту».