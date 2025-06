Reuters Institute: главным источником новостей становятся соцсети

Телевидение, газеты и новостные сайты все больше теряют позиции главного источника новостей для пользователей в мире. Все чаще пользователи ищут новости в соцсетях, на видеоплатформах и в онлайн-агрегаторах новостей. Такие данные приводятся в новом докладе исследовательского центра Reuters Institute for the Study of Journalism при Оксфордском университете. Авторы исследования опросили почти 100 тыс. человек в 48 странах мира, в которых проживает более половины населения мира. России в числе этих стран нет.

Авторы доклада отмечают, что особенно тенденция перехода на соцсети в поисках новостей заметна в США. Там доля тех, кто ищет новости в соцсетях, составляет 54%, и она впервые превысила долю тех, кто смотрит новости по телевизору (50%) и на новостных сайтах (48%). В 2013 году эти доли составляли 27%, 72% и 69% соответственно.

Как показало исследование, среди соцсетей наибольшей популярностью как источник новостей пользуется Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), на это указали 36% пользователей в 48 странах, вошедших в доклад. Около 30% опрошенных используют для этого YouTube, 19% — Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и такая же доля у WhatsApp, 16% — TikTok и 12% — соцсеть X. Быстрее всех за последний год выросла популярность TikTok как поставщика новостей — на 4%. Доля тех, кто старается избегать новостного контента, выросла с прошлого года на 1 процентный пункт и составляет 40%. Чаще всего такие пользователи объясняют это тем, что новости их расстраивают, или их количество угнетает, или что слишком много новостей о войнах и конфликтах.

