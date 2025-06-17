С начала года спрос на бизнес-оборудование в Сочи вырос на 43%

В Сочи в апреле-мае 2025 года спрос на оборудование для бизнеса вырос на 43% по сравнению с январем-февралем того же года. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе платформы «Авито Бизнес 360».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Наибольший интерес у предпринимателей вызывало пищевое оборудование — его доля составила 36% от общего спроса. На втором месте расположилось торговое оборудование с долей 34%, на третьем — промышленное с показателем 9%.

По темпам роста спроса лидирует пищевое оборудование с увеличением на 84%, следом идет торговое — на 57% и медицинское — на 32%.

Одновременно снизилась средняя стоимость некоторых категорий техники. Логистическое и складское оборудование подешевело на 32%, торговое — на 17%, а техника для салонов красоты — на 14%.

Количество объявлений о продаже бизнес-оборудования в городе также увеличилось на 10% весной по сравнению с началом года. По объему предложений лидирует торговое оборудование с долей 29%. Особенно выросло количество объявлений о продаже вендинговых и торговых автоматов — на 11% в сравнении с весной 2024 года.

Промышленное оборудование занимает второе место по объему предложений с долей 28%, увеличившись на 18% относительно начала года. Пищевое оборудование замыкает тройку лидеров с долей 21% и ростом на 29%.

Кроме того, в Сочи по итогам апреля и мая 2025 года значительно вырос спрос на аренду готового бизнеса, при этом увеличилось и количество предложений. Предпринимательская активность охватила ключевые направления — недвижимость, общепит, туризм, торговлю и сферу услуг.

Наибольшей популярностью пользовалась аренда объектов в сфере недвижимости и проката, на которую пришлось 24% запросов — это в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Средняя арендная ставка по таким объектам составила 275 тыс. руб. Второе место занял общепит с долей 21%, особенно вырос интерес к аренде баров (в 2,5 раза), где стоимость аренды составила в среднем 100 тыс. руб., кафе и ресторанов — 200 тыс., фастфуда — 300 тыс. руб.

Туристический бизнес занял третье место (11%), спрос на аренду гостиниц вырос почти в 6,5 раза, а средняя ставка составила 400 тыс. руб. На фоне высокого спроса увеличилось и предложение: лидером стал сегмент общепита (33% от общего числа объявлений), за которым следуют недвижимость и прокат (17%). По аренде продуктовых магазинов число объявлений выросло в три раза, цветочных — в два, салонов красоты — на 20%. Средняя ставка аренды — 65 тыс. руб. для торговых точек и 100 тыс. руб. — для объектов сферы красоты.

Мария Удовик