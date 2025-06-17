Судебные приставы изъяли ребенка у пермячки, имеющей проблемы с психикой

Судебные приставы изъяли у жительницы Перми, имеющей проблемы с психикой, 11-летнего сына. Ребенок на протяжении трех лет не посещал школу и редко появлялся на улице, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю

фото: пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю



В отдел судебных приставов по Свердловскому району поступил исполнительный документ немедленного исполнения, согласно которому необходимо было поместить мальчика 2014 года рождения в организацию для детей-сирот. Данные обеспечительные меры были приняты судом до рассмотрения иска о лишении его матери родительских прав.

По данным ведомства, 56-летняя пермячка ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности. Также было установлено, что она страдает психическими расстройствами. Во время проведения исполнительных действий женщина пыталась препятствовать должностным лицам, однако ребенок самостоятельно проследовал с сотрудниками ведомства в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.