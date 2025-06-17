Следствие просит отправить на лечение обвиняемого в убийстве двух жителей Сарова

Уголовное дело об убийстве двоих пенсионеров в Сарове, произошедшем в начале декабря 2024 года, направили в суд. Обвиняемого следователи просят отправить на принудительное лечение, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области 17 июня 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемый в двойном убийстве житель Сарова

Фото: Прокуратура Нижегородской области Обвиняемый в двойном убийстве житель Сарова

Фото: Прокуратура Нижегородской области

По версии следствия, 29-летний местный житель в квартире дома по проспекту Ленина нанес множественные ножевые ранения 78-летнему владельцу квартиры и 77-летней женщине, а также отчленил последней голову.

В прокуратуре региона добавили, что судебная экспертиза установила у фигуранта параноидную шизофрению, и что он нуждается в направлении на принудительное лечение в стационар.

Галина Шамберина