Следствие просит отправить на лечение обвиняемого в убийстве двух жителей Сарова
Уголовное дело об убийстве двоих пенсионеров в Сарове, произошедшем в начале декабря 2024 года, направили в суд. Обвиняемого следователи просят отправить на принудительное лечение, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области 17 июня 2025 года.
Обвиняемый в двойном убийстве житель Сарова
Фото: Прокуратура Нижегородской области
По версии следствия, 29-летний местный житель в квартире дома по проспекту Ленина нанес множественные ножевые ранения 78-летнему владельцу квартиры и 77-летней женщине, а также отчленил последней голову.
В прокуратуре региона добавили, что судебная экспертиза установила у фигуранта параноидную шизофрению, и что он нуждается в направлении на принудительное лечение в стационар.