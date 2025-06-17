В Нижегородской области за три года построят 10 модульных отелей
В ближайшие три года в Нижегородской области построят 10 модульных отелей по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». По словам губернатора Глеба Никитина, строительство поддержано министерством экономического развития России. Заявки инвесторов были одобрены по итогам проведения очередного конкурса на предоставление федеральных субсидий.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
На строительство отелей планируется направить почти 430 млн руб., из них около 200 млн руб. – средства федерального и областного бюджетов. Общий номерной фонд новых отелей составит 120 номеров. Три новых объекта появятся в Городецком округе, два – в Павловском, по одному – в Дзержинске, Борском, Вачском, Семеновском и Сокольском округах.
«Благодаря таким конкурсным отборам у нас появляются новые возможности для организации отдыха в самых живописных местах Нижегородской области. Это именно то, что действительно востребовано и у гостей региона, и у самых жителей»,— отметил глава региона.
Нижегородская область участвует в программе по созданию модульных отелей с 2023 года. За это время в регионе построено около 300 номеров.
С 2025 года средства, выделяемые в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», можно направлять на поддержку инвестпроектов по строительству капитальных средств размещения. Всего в рамках федеральной программы льготного кредитования с 2021 по 2030 год в Нижегородской области планируется построить свыше 2,3 тыс. гостиничных номеров. Общая сумма инвестиций со стороны бизнеса должна составить около 50 млрд руб.