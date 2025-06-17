В Нижегородской области за три года построят 10 модульных отелей

В ближайшие три года в Нижегородской области построят 10 модульных отелей по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». По словам губернатора Глеба Никитина, строительство поддержано министерством экономического развития России. Заявки инвесторов были одобрены по итогам проведения очередного конкурса на предоставление федеральных субсидий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На строительство отелей планируется направить почти 430 млн руб., из них около 200 млн руб. – средства федерального и областного бюджетов. Общий номерной фонд новых отелей составит 120 номеров. Три новых объекта появятся в Городецком округе, два – в Павловском, по одному – в Дзержинске, Борском, Вачском, Семеновском и Сокольском округах.

«Благодаря таким конкурсным отборам у нас появляются новые возможности для организации отдыха в самых живописных местах Нижегородской области. Это именно то, что действительно востребовано и у гостей региона, и у самых жителей»,— отметил глава региона.

Нижегородская область участвует в программе по созданию модульных отелей с 2023 года. За это время в регионе построено около 300 номеров.

С 2025 года средства, выделяемые в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», можно направлять на поддержку инвестпроектов по строительству капитальных средств размещения. Всего в рамках федеральной программы льготного кредитования с 2021 по 2030 год в Нижегородской области планируется построить свыше 2,3 тыс. гостиничных номеров. Общая сумма инвестиций со стороны бизнеса должна составить около 50 млрд руб.

Андрей Репин