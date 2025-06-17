Названы лучшие авиакомпании мира по версии Skytrax

Авиакомпания Qatar Airways уже в девятый раз признана лучшей авиакомпанией мира. Церемония объявления победителей рейтинга World Airline Awards, который проводится с 1999 года британской консалтинговой компанией Skytrax, состоялась в Париже на проходящем там Международном авиакосмическом салоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amr Alfiky / Reuters Фото: Amr Alfiky / Reuters

Второе место в рейтинге сохранила за собой с прошлого года Singapore Airlines. В топ-10 в этом году также вошли Cathay Pacific, Emirates, ANA All Nippon, Turkish Airlines, Korean Air, Air France, Japan Airlines и Hainan Airlines.

Рейтинг авиакомпаний Skytrax составляется на основе мнений пассажиров. Для последнего рейтинга были опрошены около 22,3 млн пассажиров, которые высказали мнение о качестве услуг более чем 325 авиакомпаний из разных стран мира. В номинации «Лучший экипаж» победила Singapore Airlines. Turkish Airlines оказалась «Лучшей в Европе», а EVA Air — «Самой чистой авиакомпанией».

Алена Миклашевская