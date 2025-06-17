Мошенники украли 2,5 млн рублей у дончанки, выдав себя за бывшую коллегу

В городе Шахты мошенники украли 2,5 млн рублей у пенсионерки, представившись ее бывшей коллегой. Об инциденте рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Потерпевшая сообщила правоохранителям, что получила сообщение в мессенджере от «коллеги» — злоумышленники полностью скопировали профиль знакомой пенсионерки. Фейк-аккаунт «предупредил», что бухгалтеры их бывшего места работы составили поддельные документы о трудоустройстве несуществующих работников, включая саму жительницу Шахт.

Далее аферисты представились сотрудниками органов и требовали строго следовать их указаниям, угрожая серьезными последствиями в случае отказа. Они убедили потерпевшую перевести все деньги на «безопасные счета» и приобрести мобильный телефон с функцией бесконтактной оплаты. Совершив несколько подобных операций, женщина лишилась всех накоплений, которые планировала потратить на приобретение жилья.

Константин Соловьев