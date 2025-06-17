Вооруженная банда с помощью полицейских похитила криптоинвестора в Екатеринбурге

В Екатеринбурге будут судить четырех участников банды, которых обвиняют в похищении человека, разбойном нападении и хищении криптовалюты. Преступления были совершены в 2023 году. Сегодня, 17 июня, пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщила о том, что утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.

Житель Алтайского края в 2023 году узнал о том, что один из криптоинвесторов Екатеринбурга владеет денежными средствами и цифровой валютой на сумму свыше 500 млн руб. Злоумышленник решил похитить их и для этого, по версии следствия, весной того же года создал преступную группировку, в которую всего входили шесть человек. Среди них — бывший сотрудник ГУ МВД России по Алтайскому краю. Личность одного из участников не установлена до сих пор.

Члены банды начали следить за своей жертвой. Для сбора сведений о миллионере они также дали взятку полицейскому, который тогда занимал пост начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции. Он предоставил информацию о месте жительства потерпевшего, его машинах и о родственниках.

В июле 2023 года в поселке Рудный, который находится в Екатеринбурге, было совершено разбойное нападение. Участники банды, по версии следствия, удерживали миллионера в лесу, пока тот не сообщил им логин и пароль от своих криптовалютных кошельков.

Так участники банды заполучили 5,6 млн руб. Они попыталась легализовать деньги и продали постороннему человеку криптовалюту на сумму 4 млн руб. Деятельность банды была пресечена через месяц после нападения — в августе 2023 года.