В Саратове депутаты хотят штрафовать за оставление самокатов у памятников

В Саратовской области граждан начнут штрафовать за оставление велосипедов, самокатов на мемориальных сооружениях. Депутаты проголосовали за вынесение законопроекта на ближайшее заседание областной думы.

Проект закона разработан депутатами партии «Единая Россия». Он уже был представлен в облдуме в апреле этого года. Тогда депутаты отправили законопроект на прохождение процедуры оценки регулирующего воздействия. Процедура пройдена.

Депутат Евгений Ковалев напомнил, чем вызвана необходимость принятия данного закона и что изменится для граждан.

Так, по данным областной полиции, за прошлый год в Саратовском регионе зарегистрировано 42 ДТП с участием велосипедистов и самокатчиков, в которых 43 участника получили травмы. За прошедший период 25 года — уже 16 подобных происшествий, в 6 из которых получили травмы дети.

Движение самокатчиков и велосипедистов регулируется правилами дорожного движения, КоАП РФ. В 2024 году по КоАП привлечено более 1300 нарушителей правил, за прошедший 2025 год выявлено 222 нарушения.

Новый законопроект должен положить конец «хаотичному размещению самокатов на территории общественных пространств» и предусматривает штрафы.

Так, за оставление средств индивидуальной мобильности, велосипедов, самокатов, на стеллах, памятниках и иных мемориальных сооружениях, пристегивание к информационным конструкциям, уличной мебели, малым архитектурным формам на территории общего пользования граждане получат предупреждение или штраф от 1 до 2 тыс. руб., должностные лица — от 10 до 30 тыс. руб., юридические — от 50 до 100 тыс. руб.

В законопроекте предусмотрена ответственность за повторное совершение административного правонарушения в течение года.

Депутаты единогласно поддержали вынесение законопроекта на заседание облдумы.

Татьяна Смирнова