Ушаков заявил о наивысшем уровне отношений России и Китая

Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что российско-китайские отношения находятся на наивысшем уровне за всю историю. По его словам, это отмечают обе столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Обе стороны удовлетворены этим и характеризуют эти отношения как всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие»,— сказал Юрий Ушаков на брифинге. Он добавил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин указывали на наивысший уровень отношений двух стран.

Помощник президента также сообщил, что 20 июня в Санкт-Петербурге Владимир Путин встретится с, как он сказал, китайским другом, вице-премьером Госсовета Китая Дин Сюэсяном. Господин Ушаков напомнил, что Дин Сюэсян входит в состав двух межправительственных комиссий — по инвестиционному и энергетическому сотрудничеству.

Владимир Путин и Си Цзиньпин в предыдущий раз проводили переговоры в Москве 8 мая. Президент России говорил, что готов посетить Китай с официальным визитом. В конце мая замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что Москва и Пекин начали готовить программу лидеров двух стран.

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