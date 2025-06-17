На проспекте Пархоменко Nissan сбил 16-летнего самокатчика, ехавшего по зебре

Полиция проводит проверку по факту ДТП на проспекте Пархоменко, в котором пострадал 16-летний молодой человек. Юноша ехал на электросамокате, и его сбила машина, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Авария случилась около восьми утра возле дома № 29 по проспекту Пархоменко. По предварительной версии, водитель Nissan сбил молодого человека, который ехал по зебре на электросамокате. В результате ДТП пострадавший получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что две несовершеннолетние на самокате пострадали в аварии на трассе в Лужском районе.

Дарья Астанина