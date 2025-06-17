Владелец санатория «Минеральные Воды-2» избежал взыскания 32 млн рублей

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу московского ГКУ «Дирекция ОДОТСЗН» о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей обанкротившегося санатория «Минеральные Воды-2» по долгам предприятия на сумму 32,9 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ГКУ «Дирекция ОДОТСЗН г. Москвы» требовало привлечь к субсидиарной ответственности экс-руководителя санатория Людмилу Коляда и учредителя Евгения Куделя. Людмила Коляда занимала должность генерального директора санатория с 16 июня 2016 года по 23 сентября 2023 года.

Общая сумма претензий составила 32,9 млн руб., включая основной долг 27,3 млн руб., проценты 5,5 млн руб. и госпошлину 163,5 тыс. руб.

Процедура банкротства ООО «Санаторий “Минеральные Воды-2”» была санкционирована арбитражным судом Ставрополья 11 сентября 2023 года по заявлению Межрайонной ИФНС России №14 по краю. Основанием для обращения в суд послужило наличие задолженности санатория по обязательным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в размере 914,9 тыс. руб. В марте 2025 года конкурсное производство ООО «Санаторий “Минеральные Воды-2”» продлили на полгода.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Санаторий «Минеральные Воды-2» зарегистрировано в Минераловодском районе в 2012 году. Уставный капитал общества — 10 тыс. руб., основной вид деятельности — санаторно-курортная организация. Последние финансовые показатели предприятия датируются 2021 годом, когда его выручка составила 82 млн руб., чистая прибыль — 1,9 млн руб. Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителем ООО «Санаторий “Минеральные Воды-2"» является Евгений Куделя.

Как писал «Ъ», в марте 2024 года Ленинский райсуд Ставрополя отправил 76-летнего Евгения Куделю под арест по обвинению в хищении газа мимо прибора учета. Силовики выяснили, что на нужды санатория в 2016–2017 году из незаконной врезки было выкачано более 9 млн кубометров голубого топлива, а ущерб ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» составил 75,5 млн рублей. Защита господина Кудели утверждала, что санаторий пользовался другим трубопроводом и у них не было нужды воровать природные ресурсы.

Подробнее — в материале «Ъ-Кавказ» «Несостоятельный и несуществующий».

Тат Гаспарян