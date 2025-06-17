Мантуров: параллельный импорт упал втрое по сравнению с 2022 годом

Объемы параллельного импорта в России значительно снизились в начале 2023 года, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, в период с января по апрель 2025 года ежемесячный объем параллельного импорта составил около $2,5 млрд — это в три раза меньше, чем годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Мантуров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Денис Мантуров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В интервью РБК господин Мантуров отметил, что подходы и принципы работы с параллельным импортом остались неизменными. Правительство продолжает корректировать список товаров, разрешенных для ввоза по этой схеме.

Минпромторг планирует обновлять перечень примерно раз в три месяца. Некоторые бренды будут исключены из списка в двух случаях: если отечественный производитель достиг достаточных объемов и качества продукции или если иностранные компании возобновят официальные поставки в Россию. В апреле этого года министерство уже сократило перечень товаров, доступных для параллельного импорта.

Подробности — в материале «Ъ» «Параллельному импорту расширили санкции».