Ростовские школьники выбирают колледжи вместо ВУЗов

В Ростовской области с 20 июня стартует приемная кампания в колледжи и техникумы. По данным министерства общего и профессионального образования региона, в 2024 году около 10% выпускников 11 классов — 4 тыс. человек — предпочли среднее профессиональное образование высшему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Психолог Любовь Антонюк объяснила причины такого выбора. По ее словам, низкие баллы ЕГЭ — не единственный мотив. Поступление в колледж после 9 и 11 классов происходит по одному принципу: рейтинг формируется на основе среднего балла аттестата, результаты экзаменов роли не играют.

«Поступление в СПО становится единственным вариантом продолжить обучение, не теряя как минимум год на пересдачу, для тех 11-классников, кто не справился с ЕГЭ по выбору»,— пояснила эксперт «Ъ-Ростов».

Госпожа Антонюк считает, что определиться с выбором после 11 класса не поздно. «Это лучше, чем понять в 30 лет, что после школы ты пошел не в тот ВУЗ»,— уверена специалист.

Многие школьники идут в старшие классы по семейной традиции. «Родителям, которые выросли в девяностые и нулевые, тоже сложно понять такой выбор»,— отмечает психолог. Взрослые опасаются, что ребенок получит среднее специальное образование и уже не захочет поступать в ВУЗ.

Специалист объяснила, что высшее образование все больше ориентируется на высокотехнологичные и научные профессии, что подходит не всем. Современные колледжи расширяют предложения, становясь участниками всероссийского проекта «Профессионалитет», увеличивается количество бюджетных мест, открываются частные учебные заведения по востребованным специальностям.

«Эта история не про потерю времени, потому что разумный, осознанный выбор — это всегда выигрыш, особенно если подросток получает возможность пойти туда, куда ему действительно хочется», — подчеркнула Любовь Антонюк в беседе с «Ъ-Ростов».

Валентина Любашенко