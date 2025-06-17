Над вулканом Левотоби Лаки-лаки в Индонезии поднялся столб пепла высотой в 10 км

В Индонезии началось извержение вулкана Левотоби Лаки-лаки, передает издание SindoNews. По данным местного центра вулканологии, выброшенный столб пепла поднялся на 10 тыс. м над вершиной горы.

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Сотрудник пункта наблюдения за вулканом Йоханес Колли предупредил местных жителей и туристов, что находиться возле вулкана небезопасно. Последствия вулканического выброса в отдельных секторах могут достигать 5 км.

Гора Левотоби находится в юго-восточной части острова Флорес. Она имеет две вершины: «мужскую» Лаки-лаки и «женскую» Перемпуан. По данным BBC, из-за извержения Левотоби Лаки-лаки в 2023 году погибли десять человек. Выбросы лавы также разрушили несколько деревень, располагавшихся в радиусе 4 км от вулкана. Тогда местные власти эвакуировали 6,5 тыс. человек из ближайших населенных пунктов.

Индонезия располагается в Тихоокеанском вулканическом огненном кольце. В этой зоне часто происходят землетрясения и находятся 328 действующих вулканов.

Степан Мельчаков