На Крымском мосту возобновили движение транспорта

Движение автомобилей на Крымском мосту возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Министерства транспорта РФ Фото: Пресс-служба Министерства транспорта РФ

Информация о том, что движение по мосту временно перекрыто, появилась около 15:59 мск. Причины введения ограничений не сообщаются, информации о каких-либо воздушных угрозах не поступало.

Сейчас со стороны Тамани стоят 110 автомобилей. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Алина Зорина