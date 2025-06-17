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На Крымском мосту возобновили движение транспорта

Движение автомобилей на Крымском мосту возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Фото: Пресс-служба Министерства транспорта РФ

Фото: Пресс-служба Министерства транспорта РФ

Информация о том, что движение по мосту временно перекрыто, появилась около 15:59 мск. Причины введения ограничений не сообщаются, информации о каких-либо воздушных угрозах не поступало.

Сейчас со стороны Тамани стоят 110 автомобилей. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Алина Зорина

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