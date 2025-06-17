Избраны главы Любимского, Большесельского и Некоузского округов

В Ярославской области состоялись выборы еще трех глав вновь образованных муниципальных округов. Руководители Большесельского, Любимского и Некоузского округа остались прежние, сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

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Алексей Шутов избран главой Большесельского округа. Он руководил районом с ноября 2024 года в статусе исполняющего обязанности. Любимским округом продолжит руководить Алексей Дмитриев. Сохраняется руководитель и Некоузского округа — Григорий Петров, возглавляющий район последние семь лет.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что главой Ярославского муниципального округа избран Алексей Михайлов. 17 июня выборы глав новых округов в Ярославской области завершились, все муниципальные образования получили легитимных руководителей.

Алла Чижова