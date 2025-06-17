Главой Ярославского округа избран Алексей Михайлов

Главой Ярославского муниципального округа избран Алексей Михайлов. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в муниципальном совете округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Ярославского округа Алексей Михайлов (справа)

Фото: соцсети Глава Ярославского округа Алексей Михайлов (справа)

Фото: соцсети

За господина Михайлова проголосовали 20 из 24 депутатов, один депутат проголосовал за его конкурента, бывшего главу Заволжского сельского поселения Владимира Курицына. Три депутата от фракции КПРФ не стали голосовать. Кандидатуру Алексея Михайлова поддержали региональное и местное отделения «Единой России».

«Я благодарю вас за поддержку в этом непростом решении. Обещаю, что направлю все свои силы и жизненную энергию на выполнение задач, которые будут стоять перед нами, и приложу все усилия, чтобы ваш выбор положительно сказался на всех жителях Ярославского округа»,— сказал депутатам глава Ярославского округа Алексей Михайлов.

После завершения голосования председатель муниципального совета Ярославского округа Николай Золотников вручил Алексею Михайлову символическую цепь с гербом округа. «Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее господин Михайлов работал первым заместителем главы города Мичуринска Тамбовской области.

Антон Голицын