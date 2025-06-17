Сочи встретил трехмиллионного туриста на неделю раньше 2024 года

Москвич Юрий Пирог стал трехмиллионным туристом Сочи, посетившим курорт в 2025 году. Юбилейного гостя встретили на неделю раньше, чем был достигнут аналогичный показатель в прошлом году, сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Пирог является постоянным гостем курорта. На этот раз он приехал в Сочи вместе с супругой и внуком. Семья остановилась в небольшом отеле Хостинского района и планирует посетить горный кластер, а также познакомиться с природными достопримечательностями города.

Власти Сочи прогнозируют, что в течение этого летнего сезона город примет порядка 4,9 млн туристов. По оценкам администрации, средняя загрузка гостиниц и других средств размещения составит около 75% в июне и может вырасти до 95% в августе, когда ожидается пик курортной активности.

Контроль за обеспечением устойчивой работы городской инфраструктуры в этот период осуществляет летний оперативный штаб под руководством мэра Сочи Андрея Прошунина. В его состав входят представители городской и районной администраций, правоохранительных структур, медицинских учреждений, ресурсоснабжающих организаций и транспортных компаний.

В конце мая курорт принял более 2,5 млн туристов, что на 5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В период майских праздников Сочи посетили около 357 тыс. человек, при этом средняя загрузка гостиниц составила порядка 81%, а в ряде объектов размещения достигала 89%.

Отдельную динамику показал курорт «Красная Поляна», где с декабря по май побывали 410 тыс. гостей — на 10% больше, чем за тот же период годом ранее.

По итогам 2024 года общий турпоток в Сочи составил 7,9 млн человек против 7,6 млн в 2023 году.

Мария Удовик