В Ростове на ремонт приюта для животных потратят 5 млн рублей
В Ростове-на-Дону в 2025 году на ремонт центра безнадзорных животных на ул. Портовой планируют потратить 5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: Валерий Данилкин, Коммерсантъ
Проблема с количеством животных в донских приютах появилась в конце 2024 года, когда в них содержалось в два раза больше собак, чем положено. Как писал «Ъ-Ростов», для разрешения данного вопроса в регионе в 2025 году запланировано строительство сразу двух «временных домов» для бездомных животных.