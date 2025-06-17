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В Ростове на ремонт приюта для животных потратят 5 млн рублей

В Ростове-на-Дону в 2025 году на ремонт центра безнадзорных животных на ул. Портовой планируют потратить 5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Валерий Данилкин, Коммерсантъ

Фото: Валерий Данилкин, Коммерсантъ

Проблема с количеством животных в донских приютах появилась в конце 2024 года, когда в них содержалось в два раза больше собак, чем положено. Как писал «Ъ-Ростов», для разрешения данного вопроса в регионе в 2025 году запланировано строительство сразу двух «временных домов» для бездомных животных.

Наталья Белоштейн

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