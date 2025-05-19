В Ростовской области построят приюты для бездомных животных в 2025 году

К концу 2024 г. количество животных в донских приютах превысило порог в 2 раза. Для разрешения данного вопроса в регионе в 2025 году запланировано строительство сразу двух «временных домов» для бездомных животных. Об этом сообщили в региональном министерстве ЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

По словам министра ЖКХ, на сегодняшний день в регионе работают 12 приютов для животных: один муниципальный в Ростове-на-Дону и 11 частных. Информация о двукратном превышении количества животных в приютах к концу 2024 года требует детального анализа, который сейчас проводится.

«Текущие федеральные и региональные программы не предусматривают прямого финансирования строительства новых приютов. Однако мы понимаем необходимость расширения инфраструктуры для содержания бездомных животных, поэтому поддерживаем инициативы муниципалитетов в этом направлении»,— пояснила глава регионального министерства ЖКХ.

По данным ведомства, в Ростове-на-Дону и Таганроге выделены земельные участки под строительство новых питомников. Стоимость проект приюта в Ростове-на-Дону (мкр. Платовский) составила 76,3 млн руб. Окончание строительств запланировано во второй половине 2025 года. Приют сможет вместить до 3 тыс. животных.

В Таганроге ведутся согласования по изменению правил застройки. Планируемый срок утверждения — конец весны 2025 года, вместимость приюта — 200 животных.

«Вопрос финансирования строительства этих приютов пока остается открытым. Администрации городов активно занимаются поиском источников финансирования»,— пояснили в министерстве.

Валентина Любашенко