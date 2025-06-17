Карпин не против стажировки Мостового в «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин готов взять на стажировку Александра Мостового, с которым он вместе играл за «Сельту» и сборную России по футболу. Об этом он сообщил на пресс-конференции, трансляция которой велась в клубных соцсетях. Весной Мостовой сообщал, что получил тренерскую лицензию категории «А».

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Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Валерий Карпин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«На стажировку пускай приезжает, ради бога. В любом образе»,— отметил Карпин. Ранее Мостовой стажировался в «Динамо», в штабе чеха Марцела Лички. В первый день стажировки он повторил образ Ивана Грозного из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Мостовой неоднократно критически отзывался о действиях Карпина. Несколько дней назад он назвал совмещение Карпиным постов главного тренера в сборной России и клубе «непозволительным».

«Динамо» объявило о заключении трехлетнего контракта с Карпиным 13 июня. На вторничной пресс-конференции он заявил, что с назначением его поздравили хоккеист Александр Овечкин и футбольный тренер Сандро Шварц, возглавлявший «Динамо» с 2020 по 2022 год.

Роман Левищев