Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян прибудет на ПМЭФ-2025

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) посетит вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь, передает ТАСС.

Дин Сюэсян будет на форуме с 19 по 21 июня. Он встретится с представителями российского правительства, чтобы обсудить эффективные способы решения актуальных проблем мирового масштаба.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что президент Индонезии планирует встретиться с Путиным на ПМЭФ-2025.

Дарья Астанина