Президент Индонезии планирует встретиться с Путиным на ПМЭФ-2025

Президент Индонезии Прабово Субианто примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает РИА Новости со ссылкой на посла России в Индонезии Сергея Толченова. На мероприятии лидер азиатского государства может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Кремля Фото: Пресс-служба Кремля

Господин Толченов предположил, что будет обсужден весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества. Это придаст отношениям между странами стратегический характер. По словам министра экономики Индонезии Аирлангга Хартарто, Субианто планирует подписать соглашение о создании зоны свободной торговли между странами Евразийского экономического союза и Джакартой.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что у Бахрейна будет национальный павильон на Петербургском международном экономическом форуме. Королевству присвоили статус страны-гостя.

Андрей Маркелов