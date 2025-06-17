В Самаре из-за бездействия чиновников участник СВО остался без нового жилья

В Самаре прокуратура выявила, что администрация Красноглинского района нарушила жилищные права ветерана специальной военной операции, не предоставив ему новое жилье после признания его дома аварийным. Об этом сообщает контрольный орган во вторник, 17 июня.

Надзорное ведомство установило, что квартира ветерана, где он живет с семьей, находится в доме, признанном подлежащим сносу. Несмотря на это, местные власти не обеспечили его новым жильем, что нарушает законодательство.

Прокурор подал иск с требованием предоставить семье ветерана благоустроенное жилье в Самаре, соответствующее санитарным и техническим нормам площадью не менее ранее предоставленной. Суд Красноглинского района удовлетворил исковые требования и обязал администрацию предоставить жилье. Прокуратура контролирует исполнение решения.

Георгий Портнов