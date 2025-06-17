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Жители Курской области разместили на счетах эскроу 5,8 млрд рублей

На 1 апреля 2025 года жители Курской области открыли 1,3 тыс. счетов эскроу для покупки жилья в первичном секторе. Дольщики разместили там 5,8 млрд руб. Такие данные привели в региональном отделении Банка России.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По завершенным проектам в области раскрыто более 6,6 тыс. счетов эскроу на 25,6 млрд руб.

Белгородцы и орловцы с начала действия механизма проектного финансирования потратили на покупку квартир через счета эскроу 62 млрд руб.

Юрий Голубь

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