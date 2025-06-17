Профицит бюджета Ростова составил 249,2 миллиона рублей

Профицит бюджета Ростова-на-Дону составил 249,2 млн рублей за счет увеличения доходной и расходной частей городской казны на 67,5 млрд руб. и 67,2 млрд руб. соответственно. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дополнительные бюджетные средства в размере 520 млн руб. власти города планируют направить на социальные проекты, среди которых — обустройство 25 детских дворовых площадок (79,4 млн руб.), текущий ремонт дорог (40 млн руб.), а так ремонт 17 аварийно-спасательных оперативных автомобилей и покупку одного автомобиля первой помощи (39 млн руб.).

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в первом квартале 2025 году бюджет донской столицы пополнился на 40 млн руб. от штрафов за неправильную парковку.

Наталья Белоштейн