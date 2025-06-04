В Ростове доходы от штрафов за парковку выросли почти вдвое

Бюджет Ростова-на-Дону пополнился на 40 млн руб. от штрафов за неправильную парковку с января по апрель 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ

По информации источника, за первый квартал 2024 года от штрафов за нарушения правил парковки в казну поступило 21,2 млн руб. Доходы от оплаты самих парковочных мест составили 5 млн руб. за период с января по май 2025 года, тогда как за аналогичный период прошлого года — 1,3 млн руб.

В настоящее время стоимость платной парковки в донской столице составляет 35 руб. По данным администрации, это один из самых низких тарифов среди российских городов с организованным парковочным пространством.

Пересмотр действующего тарифа возможен на основании региональной методики, которую разработает Министерство транспорта Ростовской области. При расчете новых расценок будут учтены федеральные рекомендации и такие параметры, как загруженность парковок, среднедушевые доходы населения и стоимость проезда в общественном транспорте, пояснили в пресс-службе.

Валентина Любашенко