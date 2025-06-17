На Кубани усилили санитарную обработку на пляжах

В Краснодарском крае в преддверии высокого туристического сезона усилены меры по санитарной обработке на благоустроенных пляжах. В настоящее время в распоряжении отдыхающих находится 445 пляжных территорий общей протяженностью свыше 115 км, напомнили в пресс-службе регионального министерства курортов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства курортов Краснодарского края Фото: пресс-служба министерства курортов Краснодарского края

По данным ведомства, число прошедших классификацию пляжей достигло 151, из которых 104 отмечены статусом «синий флаг» как соответствующие максимальным требованиям по качеству и безопасности. Более 70% пляжных территорий приведены в соответствие с единым стандартом обслуживания, утвержденным профильным ведомством края.

Особое внимание уделяется получению санитарно-эпидемиологических заключений, подтверждающих соответствие пляжей нормативам по качеству воды и песчаного покрытия. В Сочи санитарная обработка городских маршрутов, набережных и пляжей проводится ежедневно в утренние часы. Особой дезинфекции подлежат контактные поверхности — перила, лежаки, мебель, оборудование кафе и торговых точек. Променады моют мыльными растворами. Муниципальные зоны обслуживаются по утвержденному графику, на частных пляжах санитарную обработку обеспечивают собственники. Для объектов потребительского сектора определены санитарные зоны в радиусе 10 м, в пределах которых ежедневно проводится как сухая, так и влажная уборка.

Повышенное внимание также уделяется дезинфекции общественного транспорта: перед выходом на линию автобусы проходят влажную уборку и обработку салонов. Аналогичные меры реализуются на вокзальных и транспортных узлах, включая морской порт, аэропорт, подземные и наземные переходы, а также остановки.

Вячеслав Рыжков