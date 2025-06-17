«Воронежский шампиньон» увеличил прибыль вдвое в 2024 году

Зарегистрированный в Воронежской области производитель грибов ООО «Воронежский шампиньон» отработал 2024 год с чистой прибылью в 2,6 млрд руб., что в 2,3 раза больше, чем годом ранее (1,1 млрд руб.). Выручку компания за год увеличила в 1,5 раза: с 4,8 до 7,2 млрд руб. Информация об этом появилась в базе данных Rusprofile.

Себестоимость продаж выросла с 3,4 до 4,1 млрд руб. (на 22%), прибыль от продаж — с 1,2 до 2,6 млрд руб. (в 2,2 раза).

Дебиторскую задолженность компания нарастила в 2,6 раза: с 414,2 млн до 1,1 млрд руб., кредиторскую — в 1,6 раза: с 220,8 до 353 млрд руб.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Воронежский шампиньон» было зарегистрировано в Воронежской области в марте 2017 года. Основной вид деятельности — выращивание грибов и трюфелей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 90% компании принадлежит ООО «Артенц». Остальными долями владеют Ваграм Гаспарян, Арарат Бабоян, Мамикон Сурмалян, Саргис Балоян, Арменак Мосесян, Арутюн Бабоян, Акоп Гаспарян, Жирайр Серобян, Кристина Бабоян и Игорь Зубков. ООО «Артенц» принадлежит Арутюну и Ашоту Бабоянам (по 45%), а также Гайку Бабояну и Айку Мгдесяну.

В феврале исполняющим обязанности генерального директора ООО «Воронежский шампиньон» стал Алексей Попов.

Юрий Голубь