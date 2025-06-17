Ярославских бизнесменов обвиняют в даче взяток сотруднику ФНС

В Ярославле в суд направлено уголовное дело в отношении руководителей коммерческих предприятий, которые обвиняются в даче взяток сотруднику налогового органа. Об этом сообщили в областном СУ СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемые, занимая руководящие должности группы компаний, с 2021 по 2024 год передавали через посредников деньги за общее покровительство, выраженное в получении информации о конкурентах, являющейся налоговой и банковской тайной, а также за исключение налогового контроля.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 291 УК РФ и ч. 3 ст. 183 УК РФ (дача взятки должностному лицу и собирание сведений, составляющих налоговую и банковскую тайну, путем подкупа). Расследование дела завершено. Расследование дела в отношении сотрудника отдела камеральных налоговых проверок продолжается.

К настоящему моменту имущество обвиняемых на 50 млн руб. арестовано для обеспечения исполнения приговора.

Алла Чижова