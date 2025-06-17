Сеть ресторанов «Хочу Пури» откроет в июле третью точку общепита в Петербурге

В начале июля текущего года в Петербурге планируется открыть по франшизе третью точку сети грузинских ресторанов «Хочу Пури». Она должна появиться в ТРЦ «Жемчужная Плаза» по адресу: Петергофское шоссе, 51 А, сообщили «Ъ-СПб» в компании NF Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, новое пространство площадью около 400 кв. м будет рассчитано на 44 стола и оформлено в узнаваемой концепции бренда. Меню ресторана будет включать традиционные блюда грузинской кухни и фирменную выпечку.

Партнером нового петербургского ресторана «Хочу Пури» является предприниматель Виктор Руди, который ранее успешно реализовал этот проект в Ижевске.

Бренд «Хочу Пури» был основан в 2018 году в Новосибирске и сегодня представлен в более чем 20 городах РФ. Амбассадором бренда выступает популярный певец и композитор Сосо Павлиашвили. Правообладатель — компания «ЯсноРестораны», в портфеле которой также присутствуют такие гастрономические концепции как «Захвостик», «Хлеб и Нино», «Сулугули», «Баклажани», «Горячий цех» и другие.

Прежде «Ъ-СПб» писал об открытии второго ресторана сети «Хочу Пури» площадью 330 кв. м в ТРЦ «Охта Молл» в конце ноября прошлого года.

Андрей Цедрик