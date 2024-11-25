Новый ресторан грузинской кухни займет 330 кв. м в ТРЦ «Охта Молл»

Второй ресторан грузинской кухни «Хочу Пури» откроется в Санкт-Петербурге, сообщили «Ъ-СПб» в компании «ЯсноРестораны», которая является владельцем бренда. Заведение расположится на третьем этаже ТРЦ «Охта Молл», на улице будет работать летняя веранда.

Новый ресторан займет площадь в 330 кв. м. По оценке NF Group, стоимость аренды такого помещения может составить до миллиона рублей в месяц.

Первый ресторан «Хочу Пури» был открыт на Петроградской стороне. Как рассказали в московской компании «ЯсноРестораны» Владимира Свищева и Дмитрия Киреева, франчайзи-партнер в новом заведении тот же, что и у первого ресторана. Это новосибирский предприниматель Дмитрий Васильев.

Бренд был основан в 2018 году в Новосибирске. Его амбассадором выступает известный певец и композитор Сосо Павлиашвили. Рестораны «Хочу Пури» работают в 20 городах России, в том числе в Москве, Сочи, Екатеринбурге, Новосибирске, Перми, Тюмени, Красноярске и других.

Александра Тен