В Чувашии объявлена опасность атаки беспилотников

Главное управление МЧС по Чувашской Республике распространило предупреждение о возможной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Сообщение появилось в официальном приложении ведомства.

«В Чувашской Республике объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

Сегодня в Татарстане режим «беспилотная опасность» также действовал с 03:26 до 10:43. В этот период в Казани фиксировались перебои в работе мобильного интернета и связи. В то же время Минобороны не сообщало о БПЛА на территории республики, а аэропорты Казани и Нижнекамска продолжали работу в штатном режиме.

Анар Зейналов