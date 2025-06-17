«Единая Россия» выдвинула Дениса Паслера в губернаторы Свердловской области

«Единая Россия» выдвинула в губернаторы Свердловской области врио главы региона, секретаря свердловского отделения партии Дениса Паслера, передает корреспондент «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По результатам тайного голосования, кандидатуру господина Паслера поддержали 200 человек, выступил против — один. Всего в конференции участвовал 201 делегат из 233.

Голосование на досрочных выборах губернатора Свердловской области пройдет в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября — с использованием системы дистанционного электронного голосования. На подготовку к выборам и информирование более 3,3 млн избирателей из бюджета региона планируется направить около 600 млн руб.

Денис Паслер стал первым кандидатом, выдвинутым на досрочные выборы губернатора в области. В пятницу, 20 июня, представители оппозиции намерены утвердить в качестве претендента на пост главы региона депутата заксобрания Ранта Краева («Новые люди»), 21 июня — вице-спикера заксобрания Александра Ивачева (КПРФ) и депутата Госдумы Андрея Кузнецова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»). ЛДПР планируют выдвинуть своего представителя 21 июня, однако в пресс-службе партии не стали называть фамилию вероятного кандидата.

Василий Алексеев