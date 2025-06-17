В центре Петербурга введут новые транспортные ограничения из-за ПМЭФ

Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с 00:00 18 июня до 16:00 22 июня 2025 года в городе будут введены ограничения на передвижение и парковку средств индивидуальной мобильности (СИМ). Среди них — электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, моноколеса, электроскейтборды и электровелосипеды.

По данным пресс-службы комитета по транспорту Санкт-Петербурга, ограничения распространятся на шесть центральных районов города: Адмиралтейский, Василеостровский, Московский, Петроградский, Пушкинский и Центральный. Решение об этом принял Оперативный штаб города в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения безопасности участников и гостей форума.

Кроме того, с 18 по 21 июня будет ограничено движение грузового транспорта массой более 3,5 т на участке кольцевой автодороги. Для контроля ситуации власти привлекут дополнительные патрульные экипажи Госавтоинспекции.

Ранее губернатор Александр Беглов объяснял, что СИМ создают дополнительные риски на дорогах. Ими могут управлять дети и подростки, не всегда хорошо знающие правила дорожного движения.