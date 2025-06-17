В Челябинске шесть трамваев изменят маршруты из-за ремонта на площади Революции

В центре Челябинска на семь дней закроется движение трамваев в сторону железнодорожного вокзала. Причиной станут ремонтные работы на остановке «Площадь Революции», сообщает ООО «ЧелябГЭТ».

Движение закроют 17 июня в 22:00 и откроют 23 июня в 6:00. Маршруты изменят трамваи №2, 3, 5, 7, 16 и 22.

По данным «ЧелябГЭТ», трамвай №3 от ЧМК продолжит движение до улицы Горького и депо №1, после чего направится по Кирова обратно в Металлургический район. Маршруты №2 и №5, отправляющиеся с ЧЭМК, также будут следовать через улицу Горького, депо №1 и улицу Кирова.

Трамвай №7 начнет движение с остановки ЧГРЭС, продолжит его по Труда и Карла Маркса, после чего заедет на конечную остановку в депо №1.

Маршрут №16 с улицы Кирова направится до депо №1 и улицы Горького, далее — до Теплотехнического института и продолжит движение по привычному маршруту.

Трамвай №20 после проезда по улице Кирова будет заворачивать на Карла Маркса и направляться до остановки ЧГРЭС.

Ольга Воробьева