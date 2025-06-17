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В Ростовскую область из Москвы отправят 214 всесезонных уборочных машин

Москва передаст донскому региону 214 единиц всесезонной уборочной техники. Соответствующие договоренности заключили власти столицы и Ростовской области, сообщила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным парламентария, только 40 единиц техники, включая подметально-уборочные машины, тракторы, комбинированные дорожные машины с универсальным оборудованием и погрузчики для уборки снега, отправятся в Новочеркасск. Кроме того, в правительстве Ростовской области сообщили, что спецтехника отправится в Донецк, Волгодонск, Шахты, Сальский, Октябрьский сельский, Красносулинский, Усть-Донецкий, Целинский, Константиновский, Тацинский, Неклиновский, Ремонтненский, Матвеево-Курганский, Верхнедонской и Зимовниковский районы.

Константин Соловьев

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