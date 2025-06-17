Челябинца будут судить за незаконное трудоустройство мигрантов

Отдел дознания УМВД России по Челябинску окончил расследование уголовного дела в отношении 36-летнего уроженца соседней страны, организовавшего незаконную миграцию (ст. 322.1 УК РФ) для восьми иностранных граждан. Материалы отправили в Тракторозаводский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По версии следствия, уроженец ближнего зарубежья, имеющий российское гражданство, в 2022-2024 годах заключил фиктивные трудовые договоры с восемью иностранцами. Так он пытался обеспечить законность пребывания мигрантов в стране. На время расследования фигуранту избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Виталина Ярховска